Devisen Wien (Früh) - Euro zum US-Dollar etwas höher

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit Zuwächsen gezeigt. Nachdem er am Vorabend bei 1,1724 gelegen hatte, notierte die Gemeinschaftswährung kurz vor neun Uhr bei 1,1740 Dollar.

Der Euro zeigte sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten zunächst geschwächt in Folge des Wahlkrimis in den USA, konnte anschließend aber wieder aufholen. Laut Experten sollte der Blick über die Wahlentscheidung hinaus gerichtet werden. In den USA ist es in den vergangenen Wochen zu deutlichen Anstiegen der Inflationserwartungen gekommen, anders als in der Eurozone, und so hat sich die Zinsdifferenz zugunsten des Dollars ausgeweitet. Zudem hat die EZB angedeutet, im Dezember geldpolitisch erneut nachlegen zu wollen. Alles in allem spricht dies dafür, dass das Aufwertungspotenzial des Euros zunächst begrenzt ist, erwarten die Helaba-Analysten.