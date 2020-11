Devisen Wien (Früh) - Euro wertet gegen US-Dollar weiter ab

Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiter an Boden verloren. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitagabend bei 1,1650 Dollar gehandelt wurde, lag sie zuletzt bei 1,1626 Dollar.

Die US-Währung bleibe aufgrund der Ungewissheit über den Wahlausgang in den Vereinigten Staaten gefragt, hieß es zuletzt am Markt. Die Unsicherheit treibe Anleger in sogenannte sichere Anlagehäfen wie den US-Dollar. Zudem werde die US-Notenbank Federal Reserve diese Woche über ihre Geldpolitik entscheiden.

Seitens Konjunkturdaten werden am Montag Unternehmensumfragen der Institute Markt und ISM veröffentlicht. Es geht bei ihnen um die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe, sowohl in Europa als auch in den USA.