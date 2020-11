Devisen Wien (Früh) - Euro legt etwas zu, US-Wahlkrimi schadet Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit leichten Zugewinnen gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1840 Dollar, und damit über dem Wert vom Vorabend mit 1,1830 Dollar. Weiterhin im Fokus bleibt die noch immer nicht endgültig entschiedene US-Wahl, auch wenn ein Sieg von Joe Biden wahrscheinlich ist.

"Thema Nummer eins ist der Ausgang der US-Wahl. Während Joe Biden die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, gibt sich Präsident Trump als schlechter Verlierer. Befürchtungen haben sich bewahrheitet, dass Rechtsstreitigkeiten zu einer Verzögerung der endgültigen Wahlentscheidung beitragen können", schreiben die Devisenexperten der Helaba. Dies schade dem US-Dollar, heißt es weiter.

Daneben sind am Nachmittag alle Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober gerichtet. In der Früh kamen Daten aus Deutschland. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im September den fünften Monat in Folge gesteigert, das Wachstum lag bei 1,6 Prozent - Ökonomen hatten mit 2,7 Prozent gerechnet. Allerdings wurde das Ergebnis vom August deutlich nach oben korrigiert: Statt des zunächst gemeldeten Rückgangs von 0,2 Prozent ergab sich nun ein Wachstum von 0,5 Prozent.