Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar unter Druck

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit Verlusten gezeigt. Nachdem er am Vorabend noch bei über 1,17 Dollar gelegen hatten, notierte die Gemeinschaftswährung kurz vor neun Uhr bei 1,1640 Dollar.

Thema des Tages dürfte die US-Präsidentschaftswahl in den USA sein, wo sich ein sehr knappes Rennen zwischen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden abzeichnet. Zuletzt schrieben die Analysten der Helaba, dass Trump ein Überraschungssieg gelingen könnte und dies unter anderem die Gemeinschaftswährung belaste.

Konjunkturdatenseitig werden am heutigen Handelstag Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht - sowohl in der Eurozone als auch in den USA. "In Europa dürfte vor allem der spanische Servicesektor nochmals einen schwächeren Wert aufweisen", prognostizierten die Experten der Helaba. In den Vereinigten Staaten wird dagegen mit einem anhaltend hohen ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes gerechnet.