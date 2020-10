Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel mit Abschlägen

Der Euro zeigte sich am Freitag in der Früh mit Abschlägen zum US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,1797 Dollar, und damit unter dem Wert vom Vorabend bei 1,1818 Dollar. Die europaweit steigenden Corona-Zahlen sorgen für Unsicherheit an den Märkten und belasten den Euro. Das Umfeld für den Euro sei schwierig, schreiben die Devisenexperten der Helaba. Richtungsweisend könnte heute die Veröffentlichung einiger Einkaufsmanagerzahlen sein.

Im Laufe des Vormittags kommen PMI-Daten aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone. "Mit den seit Wochen zunehmenden COVID19-Neuinfektionszahlen steigt auch die Sorge vor Lockdownmaßnahmen und deren schädlicher Wirkung auf die konjunkturelle Erholung. Die Einkaufsmanagerbefragungen in Europa werden Aufschluss darüber geben, inwieweit es schon zu Belastungen gekommen ist", schreiben die Experten der Helaba.