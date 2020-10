Devisen Wien (9.00) - Euro etwas schwächer bei 1,1762 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar leicht nachgegeben. Gegen 9.00 Uhr stand er bei 1,1762 Dollar. In New York war er am Vorabend mit 1,1810 Dollar gehandelt worden. Der Dollar profitierte weiter von seiner Funktion als Fluchtwährung in Zeiten größerer Unsicherheit.

Hauptgrund für die erhöhte Unsicherheit ist die zunehmend angespannte Coronalage in Europa und den USA. An den Märkten werden starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens ähnlich wie während der ersten Coronawelle im Frühjahr befürchtet.

Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Mittwoch nicht erwartet. Aus technischer Sicht könnte der Euro mit den Unterschreiten der Marke von 1,1800 Dollar nun weiteres Korrekturpotenzial nach unten haben, erwarten die Analysten der Helaba.