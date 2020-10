Devisen Wien (11.00): Euro weiter schwach bei 1,1747 Dollar

Der Euro hat am Mittwochvormittag weiter schwach notiert, gegen 11.00 Uhr hielt er bei 1,1747 Dollar. In der Früh war die Gemeinschaftswährung noch auf etwas höherem Niveau mit 1,1762 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag mit 1,1832 Dollar festgesetzt.

Auch das britische Pfund gab gegen den Dollar nach. Zulauf erhielt der Dollar wegen der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten. Der Dollar als weltweite Reservewährung wird in unruhige Zeiten verstärkt nachgefragt.

Hauptgrund für die erhöhte Unsicherheit ist die zunehmend angespannte Corona-Lage in Europa und den USA. An den Märkten werden starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens ähnlich wie während der ersten Corona-Welle im Frühjahr befürchtet. So könnten neue Einschränkungen in Deutschland und Frankreich unmittelbar bevorstehen. Die wirtschaftlichen Belastungen könnten entsprechend hoch ausfallen.

Wichtige Konjunkturdaten werden jetzt am Nachmittag nicht mehr erwartet. Impulse dürften aber die geldpolitischen Beschlüsse der EZB und ihre begleitenden Kommentare am Donnerstag bringen.

