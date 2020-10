Deutschland: Bis Ende 2021 virtuelle Hauptversammlungen erlaubt

Unternehmen in Deutschland können ihre Hauptversammlungen auch weiterhin rein virtuell abhalten: Die Regierung verlängerte die entsprechende Regelung bis Ende 2021, wie das deutsche Justizministerium am Donnerstag mitteilte. Die Regelung, wegen der Coronabeschränkungen seit Ende März in Kraft, war zunächst bis Jahresende befristet gewesen.

Mit der Verlängerung der Regelung werde die Handlungs- und Beschlussfähigkeit von Aktiengesellschaften, aber auch von Vereinen oder Stiftungen während der Pandemie sichergestellt, erklärte das Ministerium. Denn nach wie vor bestünden aufgrund der Coronapandemie Einschränkungen in vielen Bereichen des Privat- und Wirtschaftslebens, auch hinsichtlich der Versammlungsmöglichkeit insbesondere von größeren Personengruppen.