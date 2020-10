Deutscher Generalkonsul nach Asyl für Aktivistin zum Gespräch gebeten

Der deutsche Generalkonsul in Hongkong ist von den dortigen Behörden zum Gespräch gebeten worden, nachdem einer 22-jährigen Oppositionellen Asyl in Deutschland gewährt worden war. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin bestätigte am Freitag ein entsprechendes Gespräch und damit einen Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Demnach hat die Hongkonger Lokalregierung Deutschland vorgeworfen, "Kriminellen Unterschlupf zu gewähren".

Die junge Frau sei nach eigenen Angaben im November vergangenen Jahres unter dem Vorwurf des "Aufruhrs" festgenommen worden, hieß es in dem Bericht. Sie sei dann auf Kaution wieder freigelassen worden und zunächst nach Taiwan geflogen, bevor sie in Deutschland Asyl erhielt. Zur Frage, ob auch weiteren Aktivisten aus Hongkong in Deutschland Asyl gewährt werde, sagte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums, das Asylrecht sei ein individuelles Recht. Es werde jeweils im Einzelfall entschieden.