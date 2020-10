Deutscher Bericht: Religionsfreiheit weltweit vermehrt eingeschränkt

Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist einem neuen Bericht der deutschen Bundesregierung zufolge in vielen Ländern unter Druck geraten. "Christen sind als Angehörige der zahlenmäßig größten Glaubensgemeinschaft weltweit von der Verletzung der Religionsfreiheit besonders betroffen", heißt es dazu in dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten 2. Regierungsbericht zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit.

Aber auch Angehörige anderer Religionen und Weltanschauungen litten demnach unter Diskriminierung und Verfolgung aufgrund ihres Glaubens, oder weil sie selbst keinem Glauben anhingen. Die deutsche Bundesregierung hatte 2018 das Amt eines Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit geschaffen und dem Bundestagsabgeordneten Markus Grübel die Aufgabe übertragen.