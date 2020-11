Deutsche Regierung spielt US-Nachwahlszenarien durch

Derzeit würden in der deutschen Bundesregierung unterschiedliche Szenarien für den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen durchgespielt. Das sagte der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung und CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer heute, Montag, vor ausländischen Journalisten in Berlin. "Das ist die erste lesson learned, dass man nicht mehr so kalt erwischt werden will wie letztes Mal", sagte er.

Wichtig sei es, dass sich Deutschland nach der Wahl mit Frankreich abstimme, es aber auch zu einer einheitlichen europäischen Haltung komme, "damit es keine Kakophonie an Reaktionen gibt". Würde es zu einer Amtszeit Trump II kommen, läge man völlig falsch, wenn man meine Trump würde weiser und mehr Staatsmann werden, meinte Beyer. Bei der Themenvielfalt von Truppenreduzierung bis zu Handelsfragen werde es nicht leichter werden, sondern es wären weitere große Umbrüche zu erwarten.

Sollte Joe Biden die Wahl gewinnen, sei zwar "ein mehr von gegenseitigem Respekt getragenes Miteinander zu erwarten, wie es unter befreundeten Staaten üblich" sei. "Dass es leichter wird, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, glaube ich auch nicht", schränkte der US-Experte in der deutschen Bundesregierung ein und verwies auf die Themen Nordstream II und China. Außerdem würde Biden zuerst "die Wunden der eigenen Gesellschaft heilen".

Die deutsche Bundesregierung bereite sich mit konkreten Vorschlägen auf die neue US-Administration vor, sagte Beyer: "Die Stahl-, Aluminium- und Autozölle müssen wegverhandelt werden." Auch die Boeing-Airbus-Krise müsse am Verhandlungstisch gelöst werden. Handelshemmnisse würden keiner Seite etwas bringen, fügte der CDU-Abgeordnete hinzu.

In der Kommunikation mit den USA, die sich "deutlich verändert" habe, blicke man in Deutschland auf einen vierjährigen Lernprozess zurück: "Früher waren die Gesprächspartner langjährig auf einem Posten. Sie waren verlässlich und hatten oft direkten Kontakt zum Präsidenten", sagte Beyer. Derzeit sehe man sich mehrjährigen Vakanzen oder häufig wechselnden Personen gegenüber.

Zu Spekulationen, Donald Trump könnte sich frühzeitig zum Wahlsieger erklären oder das Ergebnis nicht anerkennen, sagte Beyer: "Wir müssen damit rechnen, dass es Komplikationen gibt." Da es um die Grundfesten der Demokratie gehe, seien solche Reaktionen ernst zu nehmen. Nach seinen Informationen richte man sich in den USA auf Gewalt nach der Wahl ein, Geschäftsleute in Washington würden bereits ihre Läden vernageln.

Er habe aber keine Angst, dass ein Bürgerkrieg zu befürchten sei. "Insgesamt ist mir um die Demokratie nicht bange, die checks and balances funktionieren", so Beyer. "Persönlich ist es mir scheißegal, ob Trump oder Biden oder ein Mister X im Oval Office sitzt, für mich ist die Stärkung der Demokratie wichtig."