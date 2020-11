Deutsche Produktion wuchs im September erneut

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im September den fünften Monat in Folge gesteigert. Industrie, Bau und Energieversorger fuhren ihre Erzeugung zusammen um 1,6 Prozent hoch, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 2,7 Prozent gerechnet.

Allerdings wurde das Ergebnis vom August deutlich nach oben korrigiert: Statt des zunächst gemeldeten Rückgangs von 0,2 Prozent ergab sich nun ein Wachstum von 0,5 Prozent. "Das Produzierende Gewerbe kämpft sich Schritt um Schritt zurück", schrieb das Ministerium. Im Vergleich zum Februar - dem Monat vor Beginn der coronabedingten Einschränkungen - ist die Produktion noch um 8,4 Prozent niedriger.

Die exportabhängige Industrie allein fuhr ihre Produktion im September um 2,0 Prozent hoch. Sie zog zuletzt fünf Monate in Folge mehr Aufträge an Land, nachdem sie wegen der Coronarezession im In- und Ausland schwere Einbrüche verzeichnet hatte. "Die Auftragseingänge und das Geschäftsklima sprechen für die Fortsetzung des Erholungsprozesses, auch wenn dieser Pfad angesichts des Pandemiegeschehens noch steiniger wird", betonte das Ministerium.

So trübten sich die Produktionserwartungen für die kommenden Monate zuletzt ein. Das entsprechende Barometer fiel im Oktober um 2,6 auf 17,4 Punkte, wie aus der Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. "Die Industrie fährt das Tempo etwas herunter. Generell plant jedoch eine Mehrzahl der Branchen, ihre Produktion auszuweiten", sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Inwieweit die aktuellen Lockdown-Maßnahmen auf die Industrie durchschlagen werden, bleibt abzuwarten."