Defekt an Therme: Kärntner Paar mit Gasvergiftung im Spital

Ein 58 Jahre alter Kärntner und seine gleichaltrige Lebensgefährtin sind am Mittwoch mit Gasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Ursache war nach Angaben der Polizei ein Defekt an der Gastherme des Einfamilienhauses in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land). Der 24-jährige Sohn des Mannes war in der Früh zufällig vorbeigekommen und dürfte den beiden damit das Leben gerettet haben.

Der 24-Jährige fand seinen Vater am Boden liegend. Der 58-Jährige war völlig orientierungslos und drohte immer wieder bewusstlos zu werden. Sein Sohn rief die Rettung, die ihn ins Klinikum Klagenfurt brachte. Am Nachmittag fuhr der Sohn noch einmal ins Haus seines Vaters, wo er die Heizung einschaltete. Wenig später rief er bei der Polizei an und sagte, es gehe ihm sehr schlecht, die Lebensgefährtin seines Vaters liege überhaupt bewusstlos am Boden.

Die 58-Jährige wurde schwer benommen ins Klinikum gebracht, der Sohn erholte sich rasch wieder und brauchte keine ärztliche Hilfe. Die inzwischen eingetroffene Feuerwehr durchsuchte das Haus mit einem Gasmessgerät. Die Feuerwehrleute stellten rasch fest, dass bei der Gastherme Kohlenmonoxid austrat und drehten die Hauptgaszufuhr ab. Das Haus wurde anschließend belüftet.