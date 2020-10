Dealer in Wien verkaufte Drogen gegen Sex an süchtige Frauen

Ein 62-Jähriger hat in Wien an junge süchtige Frauen Drogen gegen Sex verkauft. War eine drogenabhängige Frau zwischen 18 und 25 knapp bei Kassa, konnte sie Suchtmittel gegen sexuelle Dienstleistungen erwerben. Andere Frauen - vorzugsweise aus asiatischen Staaten - ließ er laut Polizei für Crystal Meth und Kokain kochen, putzen, einkaufen oder sich massieren. Ende August nahmen ihn Ermittler des Landeskriminalamtes, Außenstelle Nord, fest.

Auf die Spur des Täters kamen die Wiener Fahnder laut Polizeisprecher Daniel Fürst bei Ermittlungen, die im vergangenen Juni begannen. Sie kamen dahinter, das der 62-jährige österreichische Staatsbürger in Wien und Linz Crystal Meth und Kokain in größerem Stil verkaufte. Bei der Festnahme am 27. August wurden dementsprechend verschiedene Suchtmittel, mehrere Handys und 5.500 Euro in bar sichergestellt.

Einen Teil der Ware ließ er offenbar von Kurieren nach Linz bringen, wo eine Frau und ein Mann die Drogen weiterverkauften. Das Stadtpolizeikommando Linz nahm diese beiden ebenfalls fest. Auf freiem Fuß wurden vier Kuriere - drei Frauen und ein Mann - angezeigt, ebenso 40 Kunden der Drogenverkäufer

Der Gruppe wurde der Verkauf von zwei Kilo Crystal Meth und mehreren hundert Gramm Kokain nachgewiesen. Die Rauschmittel haben einen Straßenverkaufswert von etwa 70.000 Euro. Der Drogenhändler ließ sich übrigens nicht ausschließlich mit sexuellen und Haushalts-Dienstleistungen bezahlen. Wer genug Geld hatte, bekam die Drogen auch gegen Barmittel.