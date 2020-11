Darts: Schottischer Weltmeister Wright holte auch EM-Titel

Der schottische Weltmeister Peter Wright hat nun auch den Titel bei der Darts-Europameisterschaft gewonnen. Der 50-Jährige mit dem Spitznamen "Snakebite" setzte sich am späten Sonntagabend im Finale in Oberhausen deutlich mit 11:4 gegen den englischen Ex-Champion James Wade durch. Durch seinen EM-Titel übernimmt Wright auch Rang zwei in der Weltrangliste. Er zieht damit an Gerwyn Price aus Wales vorbei. Der Wiener Mensur Suljovic war im EM-Achtelfinale ausgeschieden.