Coronavirus - Zweiter Lockdown: Linzer Weihnachtsmärkte abgesagt

Wegen des von der Bundesregierung angekündigten zweiten Lockdowns ab Dienstag werden die Linzer Weihnachtsmärkte abgesagt. Das teilte der Magistrat am Sonntag in einer Aussendung mit. Regulär hätten die Weihnachtsmärkte heuer von 21. November bis 24. Dezember auf dem Hauptplatz und im Volksgarten stattfinden sollen. Die Stadt Linz hatte dafür ein umfassendes Covid-19-Präventionskonzept erarbeitet. Die Absage betrifft auch den Adventmarkt am Domplatz.

"Die derzeitige Situation erfordert vollste Disziplin, um den rasanten Anstieg der Infizierten-Zahlen einzudämmen und die Bevölkerung bestmöglich zu schützen", erklärten Bürgermeister Klaus Luger und Marktreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier. Eine Abhaltung der Weihnachtsmärkte wäre nur dann denkbar gewesen, wenn eine echte Beruhigung des Epidemie-Geschehens absehbar gewesen wäre. Das sei aber derzeit nicht der Fall, baten die beiden die Bevölkerung um Verständnis für die Absage. Aktuell sind in Linz 804 Personen positiv auf das Coronavirus getestet und 1.706 Personen vorsorglich in Absonderung (Stand 10.00 Uhr).