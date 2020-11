Die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur hat am Sonntag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Krankenhäusern gemeldet. Laut Sprecher Bernhard Jany sind ein 81-Jähriger in Wiener Neustadt und eine 83-Jährige in Gmünd gestorben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland hat sich damit auf 166 erhöht.