Die Zahl der Covid-19-Toten in niederösterreichischen Spitälern ist am Donnerstag auf 149 gestiegen. Im Landesklinikum Amstetten starben nach Angaben von Bernhard Jany von der NÖ Landesgesundheitsagentur ein 68-Jähriger sowie eine Frau im Alter von 80 Jahren. Beide hatten an einer Grunderkrankung gelitten.