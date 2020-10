Coronavirus - Zwei Festnahmen nach Protesten in Neapel

Nach gewaltsamen Straßenprotesten am Freitagabend in Neapel hat die Polizei zwei Personen festgenommen. Dabei handelt es sich um zwei wegen Drogendelikten polizeibekannte Männer, wie die Sicherheitskräfte am Samstag mitteilten. Ermittlungen seien zur Identifizierung weiterer Personen im Gange, die bei den Protesten gegen die nächtliche Ausgangssperre für Angriffe auf die Polizei verantwortlich gewesen seien.

Der Minister für Süditalien, Giuseppe Provenzano, verurteilte die Gewalttätigkeiten und drückte seine Solidarität mit den Sicherheitskräften aus. "Die Krawalle in Neapel haben nichts mit den Problemen der Stadt in dieser schwierigen Phase zu tun", sagte Provenzano.

In der süditalienischen Region Kampanien waren am Freitagabend Straßenproteste gegen die neu eingeführte Ausgangssperre von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr ausgebrochen. In Neapel und in Salerno gingen hunderte Menschen auf die Straße, um gegen die vom Präsidenten der Region, Vincenzo De Luca, beschlossenen Restriktionen zu protestieren, die am Freitag in Kraft traten.