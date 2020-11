Coronavirus - Zehn neue steirische Todesfälle, über 5.000 Infizierte

Seit dem Allerheiligen-Wochenende ist die Anzahl der jemals in der Steiermark festgestellten Infektionen fünfstellig: Mit 1. November, 24.00 Uhr, betrug die Zahl der bisher positiv getesteten Personen 10.471. Aktuell zählt die Steiermark 5.261 aktiv mit dem Coronavirus Infizierte und 4.981 Genesene. Zuletzt wurden zehn neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, teilte das Land Steiermark am Montag mit.

Über das Allerheiligen-Wochende wurden zehn neue Todesfälle von Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gemeldet. Mit Stand 2. November in der Früh sind in der Steiermark insgesamt 229 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Die neu gemeldeten Todesfälle sind eine Frau (97) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, ein Mann (59) aus Graz, zwei Frauen (94 und 92) aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie zwei Männer (91 und 86) und eine Frau (83) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Weiters handelt es sich um zwei Männer (80 und 77) und eine Frau (75) aus dem Bezirk Leibnitz. Von den steirischen Verstorbenen waren 121 Frauen und 108 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.

Die Gesundheitsagentur AGES informierte am Montag im Auftrag der steirischen Landessanitätsdirektion, dass eine auf SARS-CoV-2 positiv getestete Person am Samstag, 28. Oktober mit der Bahn zwischen St. Pölten und Graz gereist ist. Es handelte sich um den Zug von St. Pölten Hauptbahnhof nach Wien Meidling mit Abfahrt 14.02 Uhr, dann den Zug von Wien Meidling nach Bruck/Mur mit Abfahrt 14.32 Uhr und den Zug von Bruck/Mur nach Graz Hauptbahnhof mit Abfahrt 16.38 Uhr. Personen, die ebenfalls mit diesem Zug gereist sind, werden ersucht, ihren Gesundheitszustand selbst zu überwachen sowie freiwillig soziale Kontakte und große Menschenansammlungen zu meiden. Bei Symptomen sollte umgehend die Gesundheitsnummer 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden.