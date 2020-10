Coronavirus: Zahl der infizierten Schweizergardisten auf 13 gestiegen

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in der vatikanischen Schweizergarde nimmt zu. Infolge von Kontrollen in den vergangenen Tagen sind weitere zwei Schweizergardisten positiv auf Covid-19 getestet worden, was die ermittelte Zahl der Erkrankten auf 13 Gardisten bringt, teilte die Schweizergarde in einer Presseaussendung am Freitag mit.

Keiner der Erkrankten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesundheitszustand der Gardisten werde in Zusammenarbeit mit der Vatikanischen Gesundheitsdirektion DSI (Direzione di Sanità ed Igiene) überwacht. Es wurden sofort eine Isolierung der positiven Fälle und weitere Kontrollen veranlasst. Es wird nachgeforscht, mit wem die infizierten Gardisten zuletzt in Kontakt gekommen sind.