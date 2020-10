Coronavirus - Wien startet Screening mit zwei Millionen Antigentests

Mit zwei Millionen Antigen-Schnelltests will Wien ab nächster Woche im Pflege- und Krankenhausbereich sowie in Sozialeinrichtungen ein großflächiges Corona-Schwerpunktscreening starten. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte den Beginn der Aktion am Mittwoch in einem Interview mit oe24.tv für den kommenden Dienstag, dem 3. November an, wie die Mediengruppe "Österreich" in einer Aussendung berichtete. Gratistests werde es auch an Schnupfen-Checkboxen geben.

In dem Gespräch, das um 21.00 Uhr auf dem Fernsehsender ausgestrahlt wird, sagte Hacker, dass man täglich zehn bis zwanzig Einrichtungen auf das SARS-CoV-2-Virus testen werde. 20 Teams stehen dafür zur Verfügung. "Zusätzlich wird es Schnupfen-Checkboxen in ganz Wien geben. Dort können sich all jene Menschen, die in der grippalen Zeit erkranken, gratis testen lassen ohne in einer richtigen Ordination eine Infektionsquelle darzustellen." Geplant sind 30 Standorte für diese Checkboxen.