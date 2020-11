Coronavirus - WHO-Leiter als K1-Person in häuslicher Quarantäne

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), begibt sich nach Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person in häusliche Isolation. "Ich wurde als Kontaktperson von jemandem identifiziert, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ich bin gesund und ohne Symptome, werde mich aber in den nächsten Tagen gemäß den WHO-Protokollen selbst unter Quarantäne stellen und von zu Hause aus arbeiten", twitterte der Chef der UNO-Organisation.