Die Nacht auf Mittwoch ist in Vorarlberg sehr ruhig verlaufen. Wie in der Nacht davor gab es erneut keine Übertretungen der Ausgangsregelung im Rahmen der Covid-19-Schutzmaßnahmen zu beanstanden. Die Bevölkerung halte sich gut an die verordneten Maßnahmen, hieß es auf APA-Anfrage bei der Polizei.