Coronavirus - Vier Infektionen in Landwehrkaserne St. Michael

In der Landwehrkaserne St. Michael in der Obersteiermark sind vier Corona-Infektionen bestätigt worden, hieß es am Freitag seitens des Militärkommandos Steiermark. Nun würden alle Kontaktpersonen im Umfeld der Infizierten getestet. Außerdem seien weitere Maßnahmen getroffen worden, um eine Ausbreitung in der Kaserne zu verhindern. So wurde etwa zusätzliches medizinisches Personal vom Bundesheer hinzugezogen. Weitere Testergebnisse dürften Freitagnachmittag vorliegen.