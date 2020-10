Coronavirus - Ungarn weitet Maskenpflicht aus

In Ungarn gilt ab heute, Freitag, die Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Freien - wie etwa bei Fußballspielen und Demonstrationen. Laut Amtsblatt der Regierung sind all jene Teilnehmer durch die Organisatoren der Veranstaltung zu entfernen, die dieser Pflicht nicht nachkommen. Akteure sind von der neuen Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus ausgeschlossen.

Obwohl die Zahlen der mit SARS-CoV-2-Infizierten und der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie ständig steigen, kündigte die Regierung keine weiteren verschärften Regeln an. Für diese gebe es derzeit keinen Grund, sagte Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest.

Der Minister erinnerte daran, dass Ungarn hinsichtlich der Opferzahlen weit unter dem EU-Durchschnitt liege, wo die Sterberate auf eine Million Personen berechnet 357 betrage, in Ungarn hingegen um die 120. Die Bürger wurden erneut aufgefordert, die Maßnahmen hinsichtlich Masken- und Abstandspflicht einzuhalten, keinen Auslandsurlaub - wie Skiferien - zu planen, und sich gegen Grippe impfen zu lassen.

Die Landesgrenze bleibt weiter geschlossen. Für Einrichtungen von Gastronomie und Unterhaltung gilt eine Sperrstunde von 23.00 Uhr.

Am Freitag wurden 2.066 neue Fälle gemeldet, damit gab es insgesamt 37.272 aktiv Infizierte im Land mit zehn Millionen Einwohnern. 47 Menschen starben infolge von SARS-CoV-2, so dass die Opferzahl auf 1.352 anstieg. 2.209 Kranke befanden sich im Spital, 200 wurden künstlich beatmet. Laut Corona-Krisenstab seien die Spitäler aber gerüstet, 47 Prozent der Betten seien frei.