Coronavirus - Tiroler sollen zu Allerheiligen auf Treffen verzichten

Die Tiroler sollen am kommenden Allerheiligen- und Allerseelen-Wochenende auf Familienzusammenkünfte verzichten. Diesen Appell richtete das Land am Mittwoch an die Bevölkerung. Kleincluster, die zu einem Großteil im privaten Bereich entstehen, würden tendenziell weiter zunehmen, hieß es. Seit Dienstagabend waren in Tirol 405 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Auch die Anzahl der Spitalspatienten nahm weiter zu. 159 Covid-19-Patienten befanden sich mit Stand Mittwochvormittag in Tirol in Spitalsbehandlung, am Dienstag waren es noch 152 gewesen. Die Anzahl der Intensivpatienten stieg um einen auf nunmehr 19. Zudem wurde bekannt, dass ein 92-Jähriger mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Landeck mit oder an dem Coronavirus verstarb. Damit erhöhte sich die Anzahl der Todesfälle auf insgesamt 119.

Außerdem teilte das Land mit, dass die Screening-Straße in Kufstein ab kommenden Montag, den 2. November, in der Nähe des Bahnhofes Kufstein zu finden sein wird. Die Zufahrt erfolgt ab dann über die Münchnerstraße. Des Weiteren werden die Öffnungszeiten ausgedehnt, hieß es. Ab 2. November ist die Screening-Station täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Auch die Öffnungszeiten der Screening-Straße in Schwaz werden ab 2. November ausgeweitet, die Screening-Station ist dann ebenfalls täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

In den Screening-Straßen werden ausschließlich Personen getestet, die eine Überweisung durch die zuvor kontaktierte Gesundheitshotline 1450 vorweisen können. "Liegt eine solche Überweisung vor, fährt die zu testende Person mit dem Fahrzeug, in die Screening-Straße, wo die Befragung und Testung von Fachpersonal durchgeführt wird. Personen, die als Verdachtsfall eingestuft werden, müssen in einem geschlossenen Fahrzeug anreisen", erklärte Jörg Waldner vom Rettungsdienst Tirol und verwies darauf, dass sich die zu testenden Personen gesundheitlich in der Lage fühlen sollten, um mit dem Pkw in die Screening-Straße zu fahren. Ansonsten werde ein mobiles Screening-Team entsendet, um nicht mehr fahrtüchtige Personen zu testen.