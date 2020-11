Coronavirus- Teils vorzeitiges Saisonende bei Niederösterreich-Bahnen

Die Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung hat auch Auswirkungen auf die Niederösterreich-Bahnen: So müssen Schneebergbahn, Reblaus Express, die Wachaubahn und die Waldviertelbahn mit 3. November frühzeitig die Saison beenden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Ebenso bleibt das Bistro der Mariazellerbahn in Laubenbachmühle ab 3. November geschlossen.

Die Citybahn Waidhofen und die Mariazellerbahn - hier gibt es baustellenbedingt von 2. bis 20. November einen Schienenersatzverkehr - sind als Teil des Öffentlichen Verkehrs weiterhin laut Fahrplan unterwegs. Gemeindealpe Mitterbach und Puchis Welt beenden die Sommersaison regulär mit 2. November 2020 und starten im Dezember in die Wintersaison.