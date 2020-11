Coronavirus - Steyler Missionare in Maria Enzersdorf in Quarantäne

Die Gemeinschaft der Steyler Missionare in St. Gabriel in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) ist nach Angaben des Ordens seit Samstag in Corona-Quarantäne. Es lägen einige bestätigte Erkrankungen von Patres und Brüdern vor, berichtete "Kathpress" am Montag.

Demnach wurde eine behördliche Quarantäne über alle Bewohner des Missionshauses verhängt. Nach einem Test-Screening lägen noch nicht alle Ergebnisse vor.

Aufgrund der Quarantäne-Maßnahmen finden vorerst keine öffentlichen Gottesdienste in der Heilig-Geist-Kirche von St. Gabriel statt. Alle seelsorgerischen und sonstigen Verpflichtungen der Steyler Missionare sind laut "Kathpress" auf unbestimmte Zeit abgesagt.