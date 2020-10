Coronavirus - Steirische Regierung fordert bundesweite Maßnahmen

Die steirische Landesregierung appellierte nach ihrer Sitzung am Donnerstag an den Bund, einen österreichweiten Schulterschluss bei den Maßnahmen gegen das Coronavirus zu unternehmen. Dies teilten LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und LHStv. Anton Lang (SPÖ) mit. Es müsse wie in Deutschland und Frankreich gemeinsam gehandelt werden. Beide riefen die Bevölkerung auf, angesichts des Halloween- und Allerheiligen-Wochenendes vernünftig zu handeln und sich an die Maßnahmen zu halten.

Man habe angesichts steigender Infektionszahlen in der Steiermark und einer bevorstehenden roten Ampelschaltung für nahezu ganz Österreich im außerordentlichen Teil der Sitzung ein weiteres Maßnahmenpaket diskutiert, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Darin finden sich unter anderem weitere Maßnahmen für Pflegeheime sowie für Veranstaltungen und Feiern analog zu den Regelungen in Oberösterreich, Tirol, Salzburg und Vorarlberg.

In der Steiermark wurde am Mittwoch von der Krankenanstaltengesellschaft ein weitgehendes Besuchsverbot in den Landesspitälern verhängt. Personal an manchen Kliniken berichtete in den vergangenen Tagen, man sei personell teils am Limit. An den Universitäten wurde die Corona-Ampel auf Orange gestellt, was u.a. zahlreiche Einschränkungen in Bürobetrieb und Lehre bedeutet.

Die steirische Regierungsspitze betonte, man sei in der Steiermark vorbereitet. "Im Alleingang kann uns das allerdings nicht gelingen, deshalb fordern wir den Bund auf, weitere Maßnahmen umzusetzen", sagten Schützenhöfer und Lang unisono. Dies sei notwendig, bevor das Gesundheitssystem an seine Grenzen stoße.

"Es ist für uns alle keine einfache Zeit, aber wir müssen jetzt das Ganze im Kopf behalten - und das ist unsere Gesundheit. Deshalb bitten wir alle, sich auch am Wochenende rund um Halloween und Allerheiligen, an die Maßnahmen zu halten und mit Hausverstand zu handeln", appellierten Schützenhöfer und Lang.