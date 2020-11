Coronavirus: Steirische Grüne-Klubobfrau verteidigt Lockdown

Die steirische Landtagsklubobfrau der Grünen, Sandra Krautwaschl, hat am Sonntag die von der Bundesregierung verkündeten Lockdown-Pläne verteidigt. Die Entscheidung, gegen eine ungebremste Ausbreitung des Virus vorzugehen, "ist genauso notwendig, wie sie nachvollziehbarerweise für viele Menschen belastend ist", sagte Krautwaschl in einer Aussendung.

Viele Dinge - etwa das Gesundheitssystem, die Freiheit, die Wirtschaft, die Kultur und das Schulsystem - würden davon abhängen, dass man ein gesundes, selbstbestimmtes Leben führen, einer Arbeit nachgehen und mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. "All das wäre durch eine nicht mehr eingrenzbare Ausbreitung dieses Virus in Gefahr - und zwar weitaus dauerhafter und viel massiver als durch die jetzigen Einschränkungen", so Krautwaschl. Sie appellierte auch an Politiker aller Fraktionen, in der Krise Vorbilder zu sein.