Coronavirus - St. Pöltner Christkindlmarkt findet nicht statt

Der "Märchenhafte Christkindlmarkt" in St. Pölten wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Es sei aus heutiger Sicht "unrealistisch, den Markt Anfang Dezember eröffnen zu können", hieß es am Freitag in einer Aussendung. "Das Risiko war letztlich zu groß und wäre nicht vertretbar gewesen", befand Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Nun soll der für 21. Jänner 2021 am Rathausplatz geplante Start des Eiszaubers auf Dezember vorgezogen werden.

Eigentlich hätte der Christkindlmarkt am 20. November eröffnet werden sollen. Dies wäre aufgrund der geltenden Corona-Maßnahmen allerdings ohnehin nicht möglich gewesen. An die Hoffnung auf Dezember will man sich im Rathaus nicht klammern. "Eine Prognose der Zahlen, die sich zur Zeit dramatisch nach oben entwickeln, ist leider sehr schwierig", sagte Michael Bachel, Leiter des Veranstaltungsservice der niederösterreichischen Landeshauptstadt.

Für Weihnachtsfeeling am St. Pöltner Rathausplatz könnte daher ein vorgezogener Eiszauber sorgen - sollten ihn die Maßnahmen der Bundesregierung im Dezember zulassen. Eislaufbegeisterte würden sich dann auf einer Fläche von rund 750 Quadratmetern austoben können. Trotz der gegebenen Umstände nicht fehlen darf jedenfalls der traditionelle Christbaum am Rathausplatz. Dieser kommt heuer aus der Marktgemeinde Kirchberg a. d. Pielach (Bezirk St. Pölten).