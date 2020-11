Coronavirus - SPÖ OÖ-Klubvorsitzender Makor positiv getestet

In der Landtags- und Regierungsriege der SPÖ Oberösterreich ist ein dritter Covid-19-Fall aufgetreten. Klubvorsitzender Christian Makor ist positiv, ergab ein routinemäßiger, privater Test, informierte der Landtagsklub am Donnerstag in einer Aussendung. Makor gehe es gut und er werde vom Home-Office aus arbeiten. Bisher waren schon Landesrätin Birgit Gerstorfer und Landtagabgeordneter Peter Binder nachweislich infiziert.