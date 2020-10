Coronavirus - Slowenien und Kroatien mit neuen Rekordwerten

Slowenien und Kroatien melden erneut Rekordwerte bei Corona-Infektionen. In Kroatien wurden in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 2.242 Neuinfektionen verzeichnet, die Positivitätsrate der Testungen lag bei 27,7 Prozent. Slowenien registrierte am Freitag 1.963 neue Fälle, bei einer Positivitätsrate von 27,9 Prozent, zeigten die am Samstag veröffentlichten Zahlen. In beiden Ländern wurden auch bei den Todesfällen höchste Tageswerte seit Beginn der Pandemie verzeichnet.

In Slowenien sind an einem Tag insgesamt 18 Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Derzeit werden 449 Patienten im Krankenhaus behandelt, 63 davon auf Intensivstationen. Aktuell gibt es im südlichen Nachbarland 13.023 aktive Corona-Fälle, geht aus der Tracker-Seite "covid-19.sledilnik.org" hervor.

In Kroatien gab es insgesamt 16 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. In Krankenhaus werden 731 Patienten behandelt, 52 davon müssen künstlich beatmet werden, meldete die offizielle Corona-Internetseite der kroatischen Regierung "koronavirus.hr". Im ganzen Land gibt es 9.745 aktive Corona-Fälle.

Um die Ausbreitung des Coroavirus einzudämmen, wurde in Slowenien der bestehende Teil-Lockdown mit weiteren Einschränkungen ausgeweitet. Zusätzlich zu den bereits geschlossenen Gastronomie, Kultur- und Sporteinrichtungen sind ab dem heutigen Samstag auch Hotels, Casinos, Friseur- und Kosmetiksalons sowie andere nicht wesentliche Geschäfte und Dienstleistungen geschlossen.

Offen dürfen hingegen Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Tierbedarf-Shops, Baumärkte, Blumengeschäfte, Bank- und Postfilialen, Tankstellen und Reparaturwerkstätten bleiben. In der kommenden Woche, in der auch Herbstferien für Schulkinder anstehen, werden außerdem die Kindergärten zu sein. Die Restriktionen sollen zunächst eine Woche gelten.