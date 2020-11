Coronavirus - Situation in Kärnten "angespannt, aber unter Kontrolle"

Die Coronavirus-Situation in Kärnten sei "angespannt, aber unter Kontrolle". Das sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst am Mittwoch angesichts der rapide gestiegenen Neuinfektionen mit 426 Fällen in 24 Stunden. Es habe zuletzt Probleme mit langen Wartezeiten auf Testergebnisse in Kärnten gegeben. Das liege zum einen an einem privaten Labor, mit dem man den Vertrag nun gelöst habe, zum anderen am Epidemiologischen Management System (EMS).

Die Datenverarbeitung habe dort zuletzt Probleme gemacht, deshalb konnte man in den vergangenen zwei Tagen auch keine Bezirkszahlen bei den Neuinfektionen nennen. Ein weiterer Grund für Verzögerungen von bis zu einer Woche beim Testergebnis seien natürlich die gestiegenen Zahlen. Kärnten habe aktuell eine Testkapazität von rund 1.000 Tests pro Tag, mit einem neuen Analyseinstitut gebe es Verhandlungen, man stehe kurz vor einer Vertragsunterzeichnung, sagte Kurath. Von den aktiven Fällen wurde bei rund 40 Prozent die Ansteckung geklärt, 60 Prozent sind ungeklärt bzw. noch nicht abschließend untersucht.

Als Beleg für die Kontrolle, die man noch habe, verwies Kurath auf eine rechtlich mögliche Priorisierung beim Testen von Kontaktpersonen, die man noch nicht anwenden müsse. Zudem verspricht sich die Landesverwaltung Entlastung vom baldigen Einsatz von Antigen-Tests und vom Lockdown. Die Krankenhauskapazitäten würden aktuell ebenfalls noch reichen. Drei Kärntner Spitäler befinden sich mittlerweile auf Stufe zwei der dreiteiligen Eskalationsskala. Das bedeutet, dass dort Eingriffe falls möglich verschoben werden. Akute Behandlungen wie bei Herzinfarkten oder Schlaganfällen werden aber natürlich sofort gemacht, beteuerte Kurath.