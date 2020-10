Coronavirus - Sicherheitsdebatte zum Start der Skisaison im Aostatal

Im norditalienischen Aostatal an der Grenze zur Schweiz hat am Samstag die Skisaison begonnen. Rund 2.000 Personen wurden zum Skifahren in der Bergortschaft Breuil Cervinia zugelassen. Schon am frühen Samstag bildeten sich Schlangen vor dem Ticketschalter beim Zugang der gut beschneiten Skipisten, was eine Diskussion über mögliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit im Zuge der Coronapandemie auslöste.

Ski- und Sessellifte fahren bei 100 Prozent ihrer Kapazitäten. "Es ist, als wäre die Saison bereits voll im Gange", berichtete Matteo Zanetti, Geschäftsführer von der Gesellschaft Cervino spa, die die Skipisten in Breuil Cervinia betreibt. Er bestritt, dass der Menschenandrang zu groß sei. Bei allen Gästen wurde präventiv Fieber gemessen.

Mit Besucherlenkung, Online-Ticket-Verkauf und zusätzlichen Skibussen hat sich das renommierte Skigebiet für den Beginn der Saison in Zeiten des Coronavirus gerüstet. Das Thema Sicherheit habe dabei höchste Priorität. Alle Partner im Skigebiet scheuten keine Mühen, die Sicherheitsregeln umzusetzen, so Zanetti. Besucher werden mit einem Leitsystem am Ort an die geltenden Maßnahmen erinnert.