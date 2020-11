Coronavirus - Sechs Todesfälle in niederösterreichischen Spitälern

In niederösterreichischen Krankenhäusern sind nach Angaben der Landesgesundheitsagentur vom Mittwoch sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Laut Sprecher Bernhard Jany starben vier Frauen und zwei Männer.

Es handelte sich demnach um eine 78-Jährige in Waidhofen a.d. Ybbs, eine 83-Jährige in Baden, eine 88-Jährige in Mödling und eine 89-Jährige in Lilienfeld sowie um einen 86- und 96-Jährigen in Melk. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Spitälern im Bundesland ist auf 188 gestiegen. Allein seit Montag vergangener Woche sind 48 Todesfälle zu beklagen.