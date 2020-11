Coronavirus - Sechs neue Todesfälle in der Steiermark

In der Steiermark sind sechs neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie die Landeskommunikation mitteilte, waren Donnerstagfrüh 6.662 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert, 5.750 Menschen waren genesen. Bis Mitternacht wurden insgesamt 841 Neuinfektionen in der Steiermark gemeldet.

Bisher sind insgesamt 251 Personen mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Bei den letzten sechs Todesopfern handelt es sich um eines Mann (67) aus der Landeshauptstadt Graz, eine Frau (76) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, einen Mann (87) aus dem Bezirk Leibnitz und zwei Männer (81 und 72) und eine Frau (82) aus dem Bezirk Voitsberg.

Von den steirischen Verstorbenen waren 128 Frauen und 123 Männer. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.