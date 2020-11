Coronavirus - Roms Bürgermeisterin positiv getestet

Nachdem der italienische Regierungschef Giuseppe Conte neue restriktive Anti-Coronavirus-Maßnahmen angekündigt hat, nimmt die Liste der Prominenten zu, die sich in Italien mit Covid-19 angesteckt haben. Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi teilte am Mittwochabend mit, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. "Mir geht es gut, ich bin symptomfrei und arbeite im Homeoffice weiter", kündigte Roms Stadtchefin via Facebook an.

Vier italienische Regionen - Lombardei, Piemont, Aostatal und Kalabrien - sind von der Regierung aufgrund hoher Infektionszahlen zur "roten Zone" erklärt worden, in denen ab Freitag strenge Restriktionen eingeführt werden, die bis zum 3. Dezember in Kraft bleiben werden. Dies berichtete der italienische Regierungschef Giuseppe Conte bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend. Conte stellte die neuen Maßnahmen vor, die erst am Freitag und nicht schon am Donnerstag in Kraft treten werden, wie zuvor angekündigt worden war.