Coronavirus - Rom befürchtet Proteste bei neuem Lockdown

Die italienische Regierung befürchtet Proteste, sollte es zu einem neuen gesamtstaatlichen Lockdown wie im März und April kommen. "Wir müssen alles Erdenkliche zur Verhinderung eines neuen Lockdowns unternehmen, der soziale und wirtschaftliche Konsequenzen mit Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung hätte", warnte Innenministerin Luciana Lamorgese am Freitag im Interview mit "Rainews24".

Die Ministerin kündigte strenge Polizeikontrollen zur Einhaltung der von der Regierung am Sonntag beschlossenen restriktiven Maßnahmen an. "Italien droht kein Polizeistaat, doch die Kontrollen werden rigoros sein. Unser gemeinsames Ziel ist, einen neuen Lockdown zu vermeiden", erklärte die Innenministerin. Zugleich appellierte Lamorgese an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung.

In den vergangenen Tagen mehrten sich Protestaktionen von jenen Berufsgruppen, die am stärksten die Auswirkungen der restriktiven Maßnahmen zu spüren bekommen. So kam es in mehreren Städten zu Protesten von Lokalinhabern, die gegen die nächtliche Ausgangssperre in mehreren italienischen Regionen protestierten. Sie forderten mehr Stützungsmaßnahmen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu bewältigen.

Der italienische Premier Giuseppe Conte hatte am Donnerstag vor dem Parlament eine kritische Lage in Italien infolge der ansteigenden Zahl von Infektionsfällen beklagt, die ein Rekordhoch von 16.079 Neuansteckungen erreicht haben. Zugleich wurden am Donnerstag 136 neue Todesopfer gemeldet. "Italien ist jedoch in einer wesentlich besseren Situation als im März", versicherte der Regierungschef in seiner Rede vor der Abgeordnetenkammer in Rom.

Italien sei besser als im März gerüstet, um auf die neue Infektionswelle zu reagieren. Angesichts des starken Zuwachses bei den Ansteckungen müsse Italien eine Balance zwischen wesentlichen Rechten und Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit finden. Die Regierung suche nach dem besten Weg, um die Einschränkungen der Freiheiten und Rechte der Bürger auf ein Minimum zu reduzieren.