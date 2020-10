Coronavirus: Rechtsradikale wegen Ausschreitungen in Rom angezeigt

16 Personen sind wegen gewalttätiger Proteste gegen die neu ergriffenen Maßnahmen zur Eingrenzung der Coronavirus-Pandemie am Dienstagabend in Rom angezeigt worden. Dabei handelt es sich um Anhänger der rechtsradikalen Gruppierung Forza Nuova sowie um Mitglieder der Hooliganszene in Rom. Einige Angeklagten seien minderjährig, teilte die Polizei mit. Ihnen werden Verwüstungen, Gewalt und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

Bei einer Demonstration gegen die Anti-Covid-19-Maßnahmen der italienischen Regierung ist es am Dienstagabend in Rom zu schweren Ausschreitungen gekommen. Einige vermummte Demonstranten, die sich auf der zentralen Piazza del Popolo versammelt hatten, setzten Müllcontainer in Brand und warfen mit Knallkörpern und Rauchbomben auf die Polizei, die mit Tränengas und Wasserwerfern reagierte. Die Ermittler vermuten eine gemeinsame Regie hinter den gewaltsamen Protesten, die seit Freitag in verschiedenen italienischen Städten ausgebrochen sind.