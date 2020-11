Coronavirus - Proteste gegen "Lockdown light" in Italien

In Italien wächst der Protest gegen die von der Regierung in Rom beschlossene nächtliche Ausgangssperre und Aufteilung der Regionen in Risikozonen mit Reiseverboten. Vor allem aus der Lombardei, die mit den Regionen Piemont, Aostatal und Kalabrien zur roten Zone mit starken Einschränkungen der Bewegungsfreiheit erklärt wurde, regt sich Widerstand.

Der lombardische Präsident Attilio Fontana bezeichnete die Maßnahmen als zu streng und für die Wirtschaft fatal. Den Lockdown für seine "rote" Region bezeichnete Fontana als "Ohrfeige". Er bemängelte, dass die Regierung ihren Beschluss aufgrund älterer Zahlen zu den Infektionen gefasst habe, inzwischen habe sich die Lage in seiner Region schon entspannt.

Der Bürgermeister der lombardischen Kleinstadt Casalpusterlengo, die im Februar zu Europas ersten "roten Zone" erklärt worden war, weigert sich, Lokale und Geschäfte am Freitag zu schließen. "Die Regierung soll ihren Beschluss überdenken. Wenn wir erneut alles schließen, werden wir nicht mehr wieder starten können", warnte der Bürgermeister Elias Delmiglio.

Die Präsidenten der "roten Regionen" kritisierten, dass sie von der Regierung über den Lockdown-Beschluss nicht informiert worden seien. "In Kalabrien werden mit diesem Lockdown die Menschen verhungern", protestierte der Interimspräsident der süditalienischen Region Kalabrien, Nino Spirli.

In roten Zonen mit hohem Corona-Risiko gehen die von der Regierung angekündigten Verbote am weitesten: Dort sollen auch die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Ausgenommen werden unter anderem Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Über die Risiko-Einstufung der Regionen entscheidet das Gesundheitsministerium auf der Grundlage von rund 20 Faktoren wie beispielsweise der Belegungsrate von Betten in den Intensivstationen.

Angesichts der Protestwelle schaltete sich Gesundheitsminister Roberto Speranza beschwichtigend ein. "Die Präsidenten der Regionen dürfen die schwierige Lage nicht herunterspielen. Jetzt ist die Zeit für Geschlossenheit und Verantwortungsbewusstsein und nicht für nutzlose Polemik", so Speranza.

Inzwischen drohen der Regierung neue Protestaktionen. Am Freitag ist ein landesweiter Streik der Taxifahrer geplant, die mit großen finanziellen Verlusten konfrontiert sind. "Wir haben nicht einmal mehr Geld für Treibstoff", protestierten Mitglieder des Branchenverbands UGL Taxi.

Die Regierung will am Freitag ein neues Stützungspaket im Wert von circa zwei Milliarden Euro verabschieden. Damit soll den Berufsgruppen und den Unternehmen unter die Arme gegriffen werden, die von den jüngsten restriktiven Anti-Covid-Maßnahmen besonders hart getroffen sind. Zu den besonders betroffenen Wirtschaftssektoren zählt die Modebranche, die bis Ende 2020 mit einem Umsatzrückgang von 30 Prozent rechnet, was einem Einnahmerückgang von 29 Milliarden Euro entspricht. "Wir müssen das Coronavirus besiegen ohne jemanden zurückzulassen. Wir wollen die Familien unterstützen und dabei den Weg zum Neustart ebnen", sagte Vize-Wirtschaftsministerin Laura Castelli.