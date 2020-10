Coronavirus - Pandemie-Helfer weltweit von Polizeibands geehrt

27 Polizeibands aus 26 Ländern haben in den vergangenen Wochen eine musikalische Hommage auf Helfer in der Corona-Pandemie weltweit produziert. In dem etwas mehr als zweieinhalbminütigen Video, abrufbar unter anderem auf dem Youtube-Channel der Wiener Polizei, performen die Polizeimusiker den "Triumphmarsch" aus Giuseppe Verdis Oper "Aida".

Laut einer Aussendung der Wiener Polizei hatte das Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate die Idee dazu. Der Einladung folgten neben der Wiener Exekutive Bands aus praktisch allen Kontinenten.

Die Teilnehmer im Detail:

Australian Federal Police Pipes and Drums (Australien) Bahrain Police Band (Bahrain) Band of the Castle Guards and Police of the Czech Republic (Tschechien) Banda de Musica de la Policia Nacional del Peru (Peru) Banda Marcial de la Policía Nacional Civil de Guatemala (Guatemala) Colombia Police Orchestra (Kolumbien) Ghana Police Band (Ghana) Glasgow Police Pipe Band (Schottland, Großbritannien) Israel National Police (Israel) Italy State Police Fanfara (Italien) Korean National Police Orchestra, South Korea (Südkorea) Main Police Band of Senegal Police (Senegal) Mauritius Police Band (Mauritius) National Police Music Band (Burkina Faso) New South Wales Police (Australien) New Taipei City Police Department (Taiwan) New Zealand Police Pipe Band (Neuseeland) Orchestra of Ministry of Interior of the Slovak Republic (Slowakei) Philippines National Police Combo (Philippinen) Polish Police Band (Polen) Portuguese National Gendarmerie (Portugal) Royal Brunei Police Band (Brunei) Sharjah Police Sciences Academy (Vereinigte Arabische Emirate) Singapore Police Force Band (Singapur) Slovenian Police Orchestra (Slowenien) Wiener Polizeimusik-Orchester (Österreich) Wind Orchestra of the Lithuanian Ministry of the Interior (Litauen)

Das Video auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rYQfiXX65cI&a