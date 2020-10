Coronavirus - ÖBB reduzieren Nightjets von und nach Deutschland

Die ÖBB reduzieren den Nightjet-Verkehr zwischen Österreich und Deutschland sowie zwischen der Schweiz und Deutschland. Einige Verbindungen fallen demnach aus. Als Begründung gab die Bahngesellschaft am Mittwoch an, dass die Infektionszahlen in allen drei Ländern steigen und damit Reisebeschränkungen verbunden sind. Die Maßnahme ist zunächst von 8. November bis 2. Dezember geplant.

"Die ÖBB haben vollstes Verständnis für alle lokalen und nationalen Maßnahmen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen werden, müssen aber angesichts hoher Reisebarrieren angemessen reagieren", hieß es in einer Aussendung. Fahrgäste der betroffenen Verbindungen seien bereits über die Ausfälle informiert worden und würden den Ticketpreis rückerstattet bekommen oder könnten auf zeitnahe Tagverbindungen umbuchen. "Anfang Dezember planen wir jedoch wieder alle Fahrgäste, die mit unseren Nightjets unterwegs sein werden, sicher und entspannt an ihr Ziel bringen", betonten die ÖBB.

Von Ausfällen sind zwischen 8. November und 2. Dezember folgende Verbindungen betroffen:

NJ 490/491: Wien - Hamburg - Wien NJ 40490/40421: Wien - Düsseldorf - Wien NJ 50490/50425 Wien - Brüssel - Wien NJ 420/421 Innsbruck - Düsseldorf - Innsbruck NJ 40420/40491 Innsbruck - Hamburg - Innsbruck NJ 424/425 Innsbruck - Brüssel - Innsbruck NJ 470/471 Zürich - Berlin - Zürich NJ 40470/401 Zürich - Hamburg - Zürich