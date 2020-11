Coronavirus - Oberösterreicher halten sich an neue Regeln

Die Oberösterreicher haben sich in der Nacht auf Mittwoch an die neuen Ausgangsbeschränkungen gehalten. Die Polizei hat 534 Kontrollen in Lokalen durchgeführt, wobei es keine Beanstandung gab, erfuhr die APA von der Pressestelle der Landespolizeidirektion. Es habe offensichtlich auch keine Garagenpartys gegeben und keine Verstöße gegen die Ausgangssperre von 20.00 bis 6.00 Uhr - wobei der Terroranschlag in Wien am Vorabend die Lust auf das Ausgehen gedämpft haben könnte.