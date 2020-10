Coronavirus - NÖ Jagdverband setzt auf "Homeschooling"

Der NÖ Jagdverband setzt in Zeiten von Corona in der Aus- und Weiterbildung von Jägerinnen und Jägern auf eine Online-Seminarplattform und somit auf "Homeschooling". Steigende Teilnehmerzahlen würden den Bedarf eines digitalen Angebots belegen, wurde am Mittwoch in einer Aussendung betont.

Demnach hatten im vergangenen Jahr 6.390 Jägerinnen und Jäger das Aus- und Weiterbildungsprogramm des Landesverbands in Anspruch genommen. Mit Corona sei der Kursbetrieb "schlagartig zum Stillstand" gekommen. Die daraufhin eingerichtete Online-Seminarplattform sei "ein erster Schritt im Rahmen der Digitalisierung des Bildungsangebotes, das künftig weiter ausgebaut wird".

"Die Ausübung des Handwerks Jagd ist lebenslanges Lernen", betonte Leopold Obermair, stellvertretender Geschäftsführer im NÖ Jagdverband. Das Online-Angebot umfasse derzeit vier Weiterbildungskurse und werde sukzessive ausgebaut. Für die Jungjägerausbildung seien mehr als 40 Lehrvideos verfügbar, die von etwa 850 künftigen Jägerinnen und Jägern genutzt würden.