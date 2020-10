Coronavirus - Neuinfektionen in Frankreich auf Rekordhoch von 45.422

Auch in Frankreich ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus so hoch wie nie: Laut Gesundheitsbehörden gibt es 45.422 neue Fälle. Am Freitag waren es knapp 3.400 weniger gewesen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben 138 Menschen an oder mit dem Virus innerhalb der vergangenen 24 Stunden. 16 Prozent der Corona-Tests seien positiv. Das sei mehr als doppelt so viele wie im Vormonat.