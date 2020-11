Coronavirus - Negativer Test bei dänischer Regierungschefin

Nach einer bestätigten Corona-Infektion in ihrem Kabinett ist die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen negativ auf das Coronavirus getestet worden. Wie ihr Büro am Mittwochabend mitteilte, kann die Regierungschefin damit auch wieder Termine wahrnehmen, die eine körperliche Anwesenheit erfordern. Sie werde jedoch so weit wie möglich virtuell arbeiten, ehe sie in zwei Tagen ein weiteres Mal getestet werde.

Zuvor hatte der dänische Justizminister Nick Hækkerup bekanntgegeben, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Er werde sich deshalb in der nächsten Zeit zu Hause isolieren, hatte er in der Nacht auf Mittwoch auf Facebook geschrieben. Hækkerup hatte wegen Krankheitssymptomen am Montag einen Corona-Test gemacht und sich seitdem zu Hause aufgehalten. Er zählt in der Coronakrise neben Frederiksen und Gesundheitsminister Magnus Heunicke zu den wichtigsten Akteuren der sozialdemokratischen Regierung in Kopenhagen.

Frederiksen hatte am Freitag an einem Treffen mit dem Minister teilgenommen. Nach dem Bekanntwerden von Hækkerups positivem Test hatte sie schnellstmöglich selbst einen Corona-Test gemacht und sich in Quarantäne begeben. Covid-19-Symptome zeigte sie nach Angaben ihres Büros dabei nicht. Auch viele andere Minister - darunter Außenminister Jeppe Kofod und Finanzminister Nicolai Wammen - begaben sich wegen des Treffens mit Hækkerup in Selbstisolation.