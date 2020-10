Coronavirus - MNS-Pflicht in Klagenfurter Ämtern

Am Freitag sind weitere Maßnahmen für die auf orange gestellte Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt beschlossen worden. Wie der Landespressedienst mitteilte, wird ab kommendem Dienstag eine Verordnung gelten, wonach im Magistrat Klagenfurt, in der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt Land und allen Gebäuden der Landesverwaltung ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.

Laut Informationen des Landes dürfen Besucher die Amtsgebäude nur noch mit Mund-Nasen-Schutz betreten, aber auch für Bedienstete gilt eine MNS-Pflicht: Sie müssen die Maske in allen Räumen außerhalb des eigenen Büros sowie bei Besprechungen mit mehr als sechs Personen tragen. Sollte es Raucherräume geben, so werden sie geschlossen, ein Mindestabstand von einem Meter ist einzuhalten.

Da die Orange-Schaltung wegen Clustern in Pflegeheimen erfolgte, werden ab kommendem Montag außerdem die Besuchszeiten in den Klagenfurter Heimen eingeschränkt, Besuche sind dann nur noch in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr möglich.