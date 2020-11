Coronavirus - Mexiko meldete über 6.000 neue Corona-Fälle, 464 Tote

In Mexiko steigen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter deutlich. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstag (Ortszeit) von 6.151 neuen Corona-Fällen, womit sich die Gesamtzahl auf 924.962 erhöhte. Die Zahl der Todesopfer nahm um 464 auf 91.753 zu. Die Regierung geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.

Auch in Brasilien breitet sich das Coronavirus weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldete 18.947 Neuinfektionen. Damit stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 5,5 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 407 auf 159.884 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA mit knapp neun Millionen bestätigten Fällen und fast 229.000 Toten und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 45,54 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und über 1,188 Millionen sind gestorben.

China, wo das Virus zuerst auftrat, meldete am Sonntag einen Rückgang der Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen sei in den vergangenen 24 Stunden auf 24 gefallen, nachdem es tags zuvor noch 33 gewesen seien, wie die Gesundheitsbehörde des Landes mitteilt. Die neuen Fälle seien überwiegend aus dem Ausland importiert worden, drei stammten von einem regionalen Ausbruch in der westlichen Region Xinjiang. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle in der Volksrepublik liegt nun bei 85.997. Die Zahl der Todesfälle verharrte unverändert bei 4.634.